L’édition bruxelloise de Race for the Cure annulée vu le vent

L’édition bruxelloise de «Race for the Cure», qui devait se tenir ce dimanche dans le Bois de la Cambre, est annulée sur décision de la Région bruxelloise en raison de conditions atmosphériques défavorables, annonce samedi l’organisateur, l’ASBL de lutte contre le cancer du sein Think Pink, dans un communiqué. Les éditions de Namur et d’Anvers, également prévues pour ce dimanche, sont elles maintenues.

«Nous sommes extrêmement désolés de cette décision, mais ne voulons prendre aucun risque quant à la sécurité des participants, des bénévoles et de nos partenaires», s’excuse Think Pink.