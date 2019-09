Un atelier où on peut le faire soi-même à Flagey

Fais-le toi-même est un projet lancé par Élise et Lucie il y a près de trois ans. Cet atelier partagé propose des ateliers et un accompagnement professionnel. Suite à son récent déménagement sur la place Flagey, davantage d’activités seront proposées. Avec un café collectif et une cantine zéro déchet.

Sur la place Flagey, la devanture du nouvel emplacement de l’atelier partagé Fais-le toi-même révèle une des nouvelles parties de ce projet, un café collectif et cantine zéro déchet. « On lance ce café avec la collaboration du Café Boentje, le café zéro déchet de Schaerbeek », explique Élise, co-créatrice de Fais-le toi-même.