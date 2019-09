20 interventions du Siamu ce samedi à cause de la météo

Basse et Moyenne Belgique : Nuageux avec le risque de quelques averses dispersées. Plus tard des rafales jusqu'à localement 80 km/h. Haute Belgique : Des pluies et averses avec plus tard par endroits le risque de coups de vent de 80 km/h ou un peu plus.

11h 14°C 28 km/h 13h 15°C 30 km/h 15h 18°C 31 km/h 17h 18°C 30 km/h 19h 17°C 36 km/h 21h 15°C 34 km/h