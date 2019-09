Voici comment sera rénové l’espace public à Ixelles

23,5 millions d’euros sur l’ensemble de la législature sont prévus à Ixelles pour rénover 84 rues et trottoirs, 4 grandes places communales et améliorer le confort et la sécurité de plusieurs carrefours en gagnant de l’espace pour les piétons sur les zones réservées aux voitures. C’est le programme détaillé par l’échevin ixellois des Travaux publics Romain De Reusme (PS). Au total, plus de 20 kilomètres d’espace public seront rénovés.

Trois sortes d’interventions sont programmées : les trottoirs seront entièrement rénovés dans 24 rues pour un total de 5 kilomètres linéaires (soit 10 kilomètres de trottoirs, de part et d’autre de la rue) ; l’asphalte sur la voie carrossable sera renouvelé dans 18 rues, « intervention indispensable pour assurer la sécurité des cyclistes, des motards et réduire les nuisances dues