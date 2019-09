Première rue scolaire à Ixelles inaugurée ce lundi

Ce lundi 30 septembre, les écoles communales 7 et 8 de l’avenue du Bois de la Cambre inaugurent leur première rue scolaire avec un petit-déjeuner festif réunissant parents, élèves, enseignants, directions et riverains. L’avenue du Bois de la Cambre, fermée plus longuement pour l’occasion, offrira un lieu idéal pour un petit-déjeuner sous forme d’auberge espagnole, un concert des élèves et un moment de rencontre

Les parents, les élèves, les enseignants et les riverains sont invités ce lundi 30 septembre de 8h à 9h. Pour rappel, une rue scolaire est une mesure de circulation définie par le Code de la route et qui consiste en la fermeture d’une rue ou d’une portion de rue à la circulation entrante lors des arrivées des enfants à l’école, du lundi au vendredi uniquement en période scolaire.