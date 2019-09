Angèle court à Boitsfort pour la lutte contre le cancer (Photos)

Ce sont un peu plus de 1.300 personnes qui ont couru dimanche matin, au Drohme Park, l’ancien hippodrome d’Uccle-Boitsfort, en faveur de la lutte contre le cancer chez les enfants. La «Run to Kick», composée de trois parcours de 2,5 et 10 kilomètres, était organisée par la Fondation KickCancer et avec la participation de la chanteuse Angèle.

«La course a rassemblé deux fois plus de personnes que l’année passée. Les coureurs étaient plus de 1.300», a déclaré à Belga Delphine Heenen, directrice de KickCancer, fondation qui met en place différentes actions dans le but de lever des fonds pour financer la recherche contre le cancer chez les enfants.