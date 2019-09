Un premier Afterwork «européen» ce mardi près de Schuman

L’association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet, dans le quartier européen, a décidé d’organiser chaque premier mardi du mois un «European afterwork» En ce mardi premier octobre, happy hour dans les cafés, tavernes et certains magasins (de 17h30 à 19h30). Et, après 19h30, animation musicale dans cafés et tavernes et «surprises» dans certains restaurants.

« Notre quartier, qui est niché au cœur de l’Europe, vit à l’heure du futur. Il y règne une atmosphère tout à fait particulière, très conviviale et très dynamique », explique Nicole Dujacquière, cheville ouvrière de l’association.