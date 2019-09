Ixelles: 74.000 p.-v. dans le piétonnier en moins d’un an

Il y a un peu moins d’un an que, grâce aux caméras de surveillance mises en place, des amendes sont infligées aux automobilistes qui circulent dans le piétonnier de la chaussée d’Ixelles en journée et sans dérogation. Selon le relevé effectué par le fonctionnaire sanctionnateur ixellois, près de 74.000 amendes ont déjà été envoyées aux contrevenants. Ce qui représente une moyenne dépassant les 200 infractions par jour.

Cela fait bientôt un an que les sanctions ont commencé à être envoyées aux automobilistes qui sont filmés par les caméras en train de s’engager dans le piétonnier en journée, entre 7 et 19h, soit durant la période où ils ne peuvent y rouler. Malgré une signalisation renforcée et la présence régulière de policiers sur place, le nombre d’amendes envoyées est hallucinant.