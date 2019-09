Les dix maux du «Kompany project»

Par Frédéric Larsimont et Guillaume Raedts

Vincent Kompany risque de se sentir de plus en plus seul au Sporting si les résultats ne se mettent pas à suivre... - Philippe Crochet/Photonews.

Le nul insipide contre Waasland-Beveren et la réaction des supporters anderlechtois doivent provoquer une remise en question dans l’esprit du personnage le plus puissant du Sporting. Comme par hasard, Coucke, Verschueren et Kompany ont veillé tard à Neerpede ce lundi...