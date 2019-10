Catherine Moureaux: «Priorité à la propreté et à l’enseignement»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Notre série commence avec la commune de Molenbeek-Saint-Jean.

Le 14 octobre 2018. Catherine Moureaux (PS) est portée en triomphe sur la place Communale de Molenbeek. Elle vient de remporter les élections dans la commune où son père a été bourgmestre pendant 20 ans. Dans les semaines qui ont suivi ces images de liesse, Catherine Moureaux signe un accord de majorité avec le MR de Françoise Schepmans, sa principale rivale à Molenbeek.