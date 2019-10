Le RSD Jette devient partenaire ... du Standard!

Le RSD Jette, club qui possède le label de l’ACFF 3 étoiles, rentre dans le réseau des clubs partenaires du Standard de Liège.

Club labellisé 3 étoiles par l’ACFF (7 club bruxellois ont ce niveau de labellisation), le RSD Jette est un des plus importants clubs formateurs de Bruxelles avec actuellement près de 550 jeunes et des équipes dans chaque catégorie Iris Elite (équivalant des Interprovinciaux en Wallonie et en Flandre).