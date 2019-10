Une équipe dédiée au ramassage des crottins de chevaux policiers

La commune d’Etterbeek est fière d’avoir recours à une brigade de la police montée. Les chevaux offrent une proximité intéressante avec les riverains et leur taille, non seulement impose le respect, mais elle permet aux cavaliers de la police d’avoir une meilleure vue sur la rue. Toutefois, ces animaux posent un problème: ils défèquent en pleine rue sans se soucier du regard d’autrui et ce, à tout moment.

Pour remédier à ce désagrément, une solution a dû être trouvée, nous a expliqué le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR), également en charge de la Sécurité et de la Propreté. Il a d’abord été question d’utiliser des « Pampers pour chevaux » ou encore des « sacs à crottins », comme l’emploient certaines calèches.