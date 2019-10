Inauguration du contrat de quartier durable Peterbos

L’antenne du contrat de quartier durable du Peterbos vous invite à un après-midi de découverte, à l’initiative de l’échevine de la Rénovation urbaine Nadia Kammachi (Ecolo).

Le jeudi 3 octobre prochain, de 14h à 18h, vous en apprendrez plus sur les 11 projets socio-économiques et les projets immobiliers développés dans le cadre du contrat. L’antenne est ouverte depuis ce mois de septembre et les premières permanences à l’intention des jeunes, des femmes et des seniors ont débuté.