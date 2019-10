Riguelle: «Le territoire de Berchem bientôt couvert par les PLP»

Joël Riguelle occupe ce bureau depuis 2003 et va le céder dans deux ans. - Elio Germani

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Molenbeek, notre série nous emmène dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe.