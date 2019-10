Volley: une nouvelle dynamique au Sporta Brussels

Depuis la fusion entre le Sporta Evere et Woluwe, le Sporta Brussels a quelque peu marqué le pas. La nouvelle saison doit dès lors permettre au club everois de se remettre sur les bons rails afin que son projet global puisse prendre de l’ampleur.

Après une année d’adaptation et de transition des suites de la fusion entre le Sporta Evere et Woluwe, le Sporta Brussels compte enclencher la seconde vitesse dans son projet de développement cette saison. Avec, notamment, l’intégration d’un directeur sportif et une structure qui se voudra de plus en plus solide.