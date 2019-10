Roberti (Ecolo): «planter une forêt pour l’école du Bempt»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Notre série nous emmène dans la commune de Forest

Le nouveau bourgmestre Ecolo de Forest, Stéphane Roberti, nous reçoit dans son bureau provisoire, l’administration communale et le collège échevinal espèrent réinvestir l’hôtel communal avant la fin de la législature. Aux murs, une grande carte de sa commune, quelques photographies encadrées prises par des élèves forestois, la déco est simple et les dossiers bien rangés.