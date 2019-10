E40 et Ring de Bruxelles: gros accidents sur nos routes ce matin

Ce matin, des gros embarras de circulation sont à prévoir! Plusieurs accidents, une perte de chargement, une voiture en feu et une voiture en panne vous font perdre plusieurs heures sur les routes. Le ring intérieur et extérieur de Bruxelles sont à éviter tant que possible.

► Un camion est tombé en panne sur la bande d’arrêt d’urgence de la E411 (A4) Luxembourg, Namur, en direction de Bruxelles à hauteur de Recogne. La situation est dangereuse.