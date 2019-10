Marathon de Bruxelles: un marathon encore plus vert ce dimanche

Avec des dizaines de milliers de personnes qui vont arpenter les rues de la capitale ce dimanche, les organisateurs sont bien décidés à faire de ce marathon, un marathon vert, par souci d’écologie.

Une tendance verte qui devient une habitude pour les coureurs qui ont déjà reçu les consignes à suivre et les différentes mesures mises en place par l’organisation. « En compagnie de nos coureurs et partenaires, nous souhaitons prendre nos responsabilités et avons pour objectif une sérieuse réduction de la quantité de déchets », explique-t-on du côté de l’organisation.