Bruxelles: une inspectrice de l’ONEM soupçonnée de corruption!

Selon les informations de nos confrères du De Morgen, une enquête a été ouverte au parquet de Bruxelles sur les agissements d’une inspectrice sociale de l’Office Nationale de l’Emploi. Nathalie H. aurait notamment prévenu des Albanais et des Polonais de Forest et Anderlecht de l’imminence de contrôles dans leur entreprise en échange d’argent et de faveurs. Elle serait accusée de corruption active et de violation du secret professionnel.

