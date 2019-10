Etterbeek: arnaque avec une fausse policière

Attention à ne pas se faire avoir...

Nouvelle arnaque dans la zone Montgomery. Une dame téléphone en appel masqué et se fait passer pour une policière d’Etterbeek à la recherche de cambrioleurs. Elle demande de rassembler bijoux et argent liquide et de laisser le tout dans un endroit convenu, soi-disant pour tendre un piège aux cambrioleurs recherchés. La fausse policière tente aussi d’obtenir les codes bancaires secrets.