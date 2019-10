«Priorité à améliorer l’impact écologique»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de dresser un premier bilan de cette première année de mandature. Aujourd’hui, rencontre avec le bourgmestre d’Ixelles.

Le nouveau bourgmestre ixellois Christos Doulkeridis n’est pas installé dans le bureau qu’occupaient plusieurs de ses prédécesseurs. Mais il ne faut pas y voir un geste politique. « J’ai laissé Bea (Diallo) dans le bureau qui était occupé par Willy Decourty (ex-maïeur PS). Dominique Dufourny (ex-maïeur aussi) occupait une salle de réunion.