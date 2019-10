Bruxelles: un week-end froid, mais plein de célébrations

Les Nuits Sonores dureront toute la nuit au Kanal, au site Be Here et à La Vallée. - D.R.

Chaque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités à réaliser à Bruxelles, adaptée pour tous les publics. Ce week-end, le Bozar et le European Lab Brussels deviennent partenaires et organisent un festival qui durera du vendredi au dimanche. Les passionnés de vintage trouveront leur bonheur aux différents marchés de vêtements organisés ce week-end et les plus nostalgiques pourront profiter de Kirikou et du Voleur de bicyclette en grand écran à la Cinematek.