Huit ans de prison pour avoir jeté sa fille de trois mois au sol

L'ouest du pays : Temps généralement sec avec du soleil. Le centre et le sud du pays : Le ciel se dégage progressivement à partir de l'ouest. Une petite averse isolée reste possible. Le nord-est du pays : La pluie s'évacue lentement vers l'est et la nébulosité devient variable à abondante avec quelques averses.

10h 13°C 13 km/h 12h 14°C 19 km/h 14h 15°C 24 km/h 16h 15°C 23 km/h 18h 13°C 19 km/h 20h 12°C 15 km/h 22h 11°C 14 km/h