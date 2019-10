Arnaque aux bébés animaux sur une kermesse à Molenbeek

Ils utilisent des chatons et d’autres petits animaux. - D. R.

Des escrocs qui tentent de vous soutirer quelques euros en vous attendrissant avec des bébés animaux arpentent depuis des années nos marchés et brocantes. Pas plus tard que ce samedi, ils «travaillaient» encore à la Kermesse de la Queue de Vache, à Molenbeek, avec leur chariot, chatons et pastilles à la menthe…