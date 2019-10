Ixelles: feu rouge au projet MCE à Châtelain

Unanime, la commission de concertation et le collège ixellois ont rendu un avis défavorable à la demande de permis d’urbanisme pour la transformation du Management Centre Europe (MCE) en complexe résidentiel.

Trop grande densité, gabarits à rues trop imposants, absence d’équipement d’intérêt collectif et construction de maisons en intérieur d’îlot. Pour rappel, ce complexe de congrès et bureaux relie les rues de l’Aqueduc et Campenhout.