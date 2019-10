Réaménagement autour du Palais des Académies: le projet recalé

La demande de permis d’urbanisme introduite par l’association Quartier des Arts pour le Palais des Académies a été recalée en commission de concertation.

Pour rappel (La Capitale, 17 août), l’idée de l’ASBL est de réaménager les abords du Palais des Académies pour mettre en valeur sa façade et le rendre plus attrayant. Il prévoit la suppression d’une bande de circulation sur la Petite Ceinture, la coupe de quelques arbres et la suppression de places de parking. Philosophie du projet ?