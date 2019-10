Nielsen: «L’Union, c’était le choix parfait pour moi»

Ce dimanche, l’Union dispute encore une rencontre capitale dans la course pour le gain de la première tranche face au Beerschot. Plus que jamais, les Unionistes auront besoin de leur homme en forme, Casper Nielsen. Avec quatre buts et trois assists, le Danois de 25 ans est la grande révélation de ce début de championnat côté unioniste. L’occasion est belle de faire plus ample connaissance avec lui.

Casper, pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Comment êtes-vous arrivé sur les pelouses belges ?