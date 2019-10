Jette et Indenge veulent rester sur son petit nuage

Qui l’eut cru? Après six journées de championnat, c’est bel et bien le RSD Jette qui caracole en tête de la D3 amateurs.

Depuis leur partage contre Walhain lors de la première journée, les Jettois ont enchaîné cinq victoires de rang et trônent donc méritoirement en tête du classement. « Je pense que cela tourne bien pour nous car nous avons une équipe avec de la qualité et qui est surtout complémentaire. Tout le monde tire dans le même sens et est prêt à se sacrifier pour l’équipe.