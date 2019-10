Utiliser le speed-pedelec pourrait désengorger Bruxelles

Une étude de Bruxelles Mobilité réalisée en collaboration avec les bureaux d’études Tridée et ProVelo s’intéresse au potentiel du speed-pedelec en termes de transfert modal pour les déplacements dans Bruxelles et sa périphérie.

Ce mode de transport émergent se développe rapidement en Belgique et plus particulièrement en Flandre. Le nombre actuel de trajets en speed-pedelec à destination et en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale est estimé à environ 600/jour. L’étude de Bruxelles Mobilité estime l’évolution potentielle à l’horizon 2030 à plus d’une dizaine de milliers de déplacements quotidiens.