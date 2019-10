Beoziere (PS):«Nous avions des ambitions énormes»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Ixelles, notre série nous emmène dans la commune d’Evere.

Christian Beoziere (PS) fait figure d’homme politique discret. Pourtant, ce fidèle de Rudi Vervoort a été pendant 21 ans le président du CPAS d’Evere, avant de devenir, en 2016, échevin. Il est devenu le bourgmestre faisant fonction en décembre, en l’absence de Rudi Vervoort, à la Région. Depuis qu’il est devenu bourgmestre d’Evere, il travaille au moins 12 heures par jour.