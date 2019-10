Avis de recherche: avez-vous vu l’Etterbeekois Alain, 73 ans ?

Alain Simonetti ne s’est plus manifesté depuis vendredi matin.

Le vendredi 4 octobre 2019 vers 11h45, Alain Simonetti, un homme âgé de 73 ans, a quitté la résidence « Cinquantenaire » situé rue de la gare à Etterbeek. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Monsieur Simonetti mesure 1m65 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris et porte des lunettes.