Un plan Santé intercommunal entre les deux Woluwe

Les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre unissent leurs compétences pour proposer à leurs citoyens un plan Santé intercommunal.

C’est à l’initiative d’Isabelle Molenberg, échevine à Woluwe-Saint-Lambert et Carine Kolchory, échevine à Woluwe-Saint-Pierre, toutes deux en charge de la Santé et de l’Egalité des chances au sein de leurs communes respectives, qu’est née l’idée de la réalisation d’un plan « Santé » commun qui aborde plus particulièrement la thématique du sucre et des effets néfastes de ce doux poison