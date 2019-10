Bruxelles: des performances «climat» pour la 17ème Nuit Blanche

L’urgence climatique était au coeur de la Nuit Blanche 2019 de Bruxelles.

Pour cette 17ème édition de la Nuit Blanche à Bruxelles, les défis de la durabilité et du climat ont été mis en lumière au travers de diverses installations artistiques uniques et imposantes. Des performances se sont succédé dans la nuit du samedi 5 octobre, de 19h à 3h du matin sur le site et aux abords de Tour & Taxis.