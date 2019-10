Olivier Deleuze: «C’est le contact humain qui joue ici»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Après Evere, notre série nous emmène dans la commune de Watermael-Boitsfort.

Olivier Deleuze a la réputation d’être un bourgmestre haut en couleur, et ce n’est pas faux. Premier maïeur Ecolo de la région bruxelloise, son installation sur le trône boitsfortois ne s’est pas faite sans anicroches. En 2012, il évince Martine Payfa, qui maintenait DéFI aux manettes depuis plus de 35 ans. En 2018, Ecolo rempile à la majorité et Olivier Deleuze reste seigneur en ses terres.