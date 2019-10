Diwali, le plus grand festival indien d’Europe à l’Atomium

Le plus grand festival indien en Europe aura lieu le dimanche 13 octobre à l’Atomium. Diwali est l’un des festivals les plus importants d’Inde et également connu sous le nom de «Festival des lumières».

C’est la quatrième édition. Cette année, 15.000 visiteurs sont attendus au cours de la journée. Le festival est un grand mélange de diversité indienne et internationale. Les temps forts du festival sont programmés entre 18h et 21h.