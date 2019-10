Saint-Gilles met l’Espagne et son immigration à l’honneur

Du 16 au 20 octobre prochain, l’Espagne sera au cœur de Saint-Gilles. C’est une initiative de l’échevine des Affaires européennes, Cathy Marcus (PS), qui entend mettre chaque année le focus sur une ou deux communautés de la commune.

Durant quatre jours donc, Saint-Gilles se mettra à l’espagnol au travers d’une série d’événements culturels et musicaux. « Une longue histoire lie notre commune de Saint-Gilles et la communauté espagnole. Aujourd’hui, celle-ci fait partie prenante de la vie sociale, culturelle et politique de la commune », indique Cathy Marcus.