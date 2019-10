Assises de Bruxelles: la défense demande le report

Les avocats de Tarek Ladhari, Me Olivier Martins et Me Caroline Poiré, ont demandé, lundi en début d’après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles, le renvoi du procès à une date ultérieure. En cause, l’absence de plusieurs témoins que ma défense estime importants et utiles au dévoilement de la vérité. Dans ce dossier, Tarek Ladhari est accusé du meurtre de Denis Debouverie, propriétaire de plusieurs restaurants dans le quartier de l’Îlot Sacré à Bruxelles. Il avait été découvert mort, égorgé, dans son bureau situé dans la Petite rue des Bouchers, le 10 septembre 2008.

Le président de la cour d’assises a annoncé, lundi matin après la lecture de l’acte d’accusation par l’avocat général, que la juge d’instruction qui a mené l’enquête ne pouvait pas venir témoigner pour raison de santé, tout comme un des deux experts psychiatriques qui a examiné l’accusé.