Tour de France: le Grand départ a coûté 4,5 millions d’euros

Selon une première estimation des coûts totaux de l’organisation des étapes du départ du Tour de France à Bruxelles en juillet dernier, quelque 4,5 millions d’euros ont été dépensés à cet effet par divers partenaires publics bruxellois. En revanche, l’impact économique de l’événement est bien plus élevé. Selon Visit.brussels, qui s’est basé sur une méthode d’évaluation commune à 200 villes de par le monde, les participants et organisateurs ont dépensé à Bruxelles quelque 32,7 millions d’euros pour les seules journées des 6 et 7 juillet, a indiqué lundi le ministre bruxellois en charge de l’Image de Bruxelles, Sven Gatz (Open Vld).

Ce montant est ventilé comme suit: 4,9 millions d’euros en logement; 12,5 millions en restaurants et cafés et 15,3 millions d’euros en retail dépensés uniquement pour les 6 et 7 juillet 2019. Le ministre était interrogé à ce propos en commission des Finances du parlement bruxellois par la députée Bianca Debaets (CD&V).