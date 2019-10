Lucette (72) homejackée à Grimbegren: «Ils m’avaient observée»

Un homejacking a eu lieu dimanche midi à Grimbergen, dans une habitation sise non loin de la chaussée de Wolvertem. L’occupante de la «fermette» ciblée, une veuve de 72 ans, a été surprise par deux individus tandis qu’elle était sortie pour se rendre dans son écurie.

« Ils m’ont dit qu’ils m’avaient observée pendant des jours pour connaître mes habitudes et agir au bon moment. Ils avaient une trentaine d’années et ils parlaient anglais et un peu français pour l’un d’eux. Ils m’ont menotté et fait asseoir par terre. Au départ, ils ont été relativement gentils. D’abord, en faisant en sorte que je ne doive pas m’asseoir sur le béton tout froid.