Infrabel veut un train de nuit entre Bruxelles et Vienne

La compagnie de chemins de fer autrichienne ÖBB a introduit une demande de sillon pour effectuer un trajet de nuit entre Bruxelles et Vienne, a confirmé lundi le gestionnaire du réseau ferroviaire belge, Infrabel.

«Il y a des contacts entre Infrabel et ÖBB, et leur demande de sillon est en cours d’analyse», a commenté un porte-parole d’Infrabel. Le patron de l’ÖBB, Andreas Matthä, a évoqué le week-end dernier dans une interview au Wiener Zeitung des plans pour établir une connexion de nuit entre Bruxelles et Vienne, à partir de janvier 2020.