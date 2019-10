Vervoort: «La région ne sera pas le bras financier du Heysel»

L’ambition du gouvernement bruxellois n’a pas changé en ce qui concerne le développement du plateau du Heysel, malgré les difficultés telles que les recours juridiques contre le projet Neo, a affirmé lundi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Soumis à des très nombreuses questions de députés de l’opposition (MR, cdH et N-VA) et de la majorité (PS, Ecolo, DéFI) en commission du parlement régional, M. Vervoort a répété que la Région ne serait pas le bras financier d’une rénovation du stade Roi Baudouin. Celui-ci ne pourra, en tout état de cause, être exploité davantage qu’actuellement, a-t-il dit.