Pierre Kompany: «J’ai vu le monde entier dans ce bureau»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Notre série continue avec la commune de Ganshoren.

Le 14 octobre 2018, Pierre Kompany remportait les élections communales à Ganshoren avec sa liste ProGanshoren a tendance cdH. Il formait une majorité avec le MR et DéFI. Le père du Diable Rouge devenait le premier bourgmestre d’origine congolaise en région bruxelloise. Un événement qui a attiré la presse du monde entier dans son bureau de bourgmestre à Ganshoren.