Soldes au Westland Shopping d’Anderlecht avec David Jeanmotte

La deuxième édition des Mid Season Sales au Westland Shopping et grand défilé d’automne/hiver a lieu du 10 au 12 octobre. Les collections d’automne sont partout dans les magasins. Plus de 50 boutiques proposent des réductions et actions commerciales fortes comme des prix ronds, «mid season sales deals», «crazy days» et «action 2 + 1». Invités exceptionnels: David Jeanmotte et beaucoup d’autres.

Il y aura de grands défilés de mode ce samedi 12 octobre. Trois défilés automne/hiver seront proposés aux visiteurs du Westland Shopping. Ceux-ci auront lieu, à 11h, 14h et 16h. De nombreux mannequins professionnels présenteront leurs nouvelles collections sur un superbe catwalk.