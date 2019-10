Faits de mœurs: 5 ans requis contre un prof d’Anderlecht

Le ministère public a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de quatre ans de prison à l’encontre d’un professeur de religion islamique prévenu pour des faits de mœurs et de violence physique. L’homme est suspecté d’avoir harcelé sexuellement et violenté des élèves, dans une école à Anderlecht entre 2013 et 2015. Il a contesté ces accusations et plaidé l’acquittement.

L’enseignant, âgé de 53 ans, est prévenu pour attentat à la pudeur, incitation à la débauche et harcèlement, commis sur un mineur de moins de 16 ans. Un ancien élève de l’Athénée Leonardo Da Vinci à Anderlecht l’accuse d’avoir commis des attouchements sur lui. Il l’accuse également de lui avoir envoyé des messages harcelants, attentant à sa pudeur, et des messages l’incitant à la débauche.