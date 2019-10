Polémique: des sacs plastiques pour emballer des sacs Neuhaus

Quand il pleut, les magasins de chocolat Neuhaus à Bruxelles emballent ses valisettes de chocolat avec un sac plastique pour les protéger. Marc l’a remarqué, il trouve cela triste alors que nous sommes de plus en plus sensibilisés à notre consommation de plastique. Les sacs plastiques à usage unique sont d’ailleurs interdits depuis le 1er septembre 2017 dans la Région de Bruxelles-Capitale, sauf s’ils ont une épaisseur de plus de 50µ.

Marc était en train de se balader dans les rues de Bruxelles un jour de pluie. « J’étais en rue et j’ai vu des sacs plastiques autour des sacs en papier de chez Neuhaus », a-t-il remarqué. « Ce genre de sac on va l’utiliser qu’une seule fois. Petit à petit, on se rend compte qu’il faut faire attention à notre consommation de plastique.