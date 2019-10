Ahmed Laaouej: «mon téléphone ne cesse de sonner»

Il y a un an, nous nous rendions aux urnes pour élire nos représentants au niveau communal. Douze mois plus tard, La Capitale a rencontré les différents bourgmestres dans leur bureau. L’occasion de parler de leur «métier» et de réaliser un premier bilan de cette première année de mandature. Notre série continue avec la commune de Koekelberg.

Il y a un an, c’est un séisme dans le paysage politique de la commune de Koekelberg auquel on assistait. Depuis 2001, Philippe Pivin (MR) occupait le mandat de bourgmestre. Un poste occupé auparavant par son père Jacques Pivin. Mais depuis le 14 octobre 2018, le MR a été renvoyé dans l’opposition.