Océane, 15 ans, a disparu depuis huit jours: l’avez-vous vue?

Océane Woumans, âgée de 15 ans, a été repérée la dernière fois sur la commune d’Ixelles, le 1er octobre dernier. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Océane Woumans n’a plus donné signe de vie depuis huit jours, nous indique son père Sébastien. Océane a 15 ans, de corpulence mince et elle mesure 1m65. Le jour de sa disparition, elle portait un pull col roulé noir, un pantalon et des baskets.