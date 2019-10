Océane, 15 ans, aurait fugué avec un adulte, selon son père

Sébastien Woumans, le père d’Océane, est sans nouvelle de sa fille depuis le 1er octobre. Le GSM de l’adolescente de 15 ans a émis pour la dernière fois à Ixelles. Ses proches craignent qu’elle ne quitte le pays en compagnie «d’un adulte» qu’elle aurait rencontré il y a peu.

Sébastien Woumans ne dort plus depuis plus d’une semaine. Sa fille, Océane âgée de 15 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 1er octobre dernier. « Son GSM a émis pour la dernière fois à Ixelles », nous précise Sébastien Woumans, le père de l’adolescente.