Une peine de 38 mois de prison pour une femme «caractérielle»

Sobel G. a été condamnée par le tribunal. Me Jonathan De Taye, représentait son coprévenu. - E.G./D.R.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le 1er octobre dernier, Sobel G.à une peine de 38 mois de prison avec sursis. L’Uccloise de 33 ans été reconnue coupable de coups et blessures multiples. Entre 2015 et 2019, elle s’en est prise à ses compagnons, ses ex, ses voisins, des commerçants ou encore aux policiers venus l’interpeller. Son coprévenu, qu’elle a entraîné dans sa dernière crise de rage, écope lui d’une peine de travail.