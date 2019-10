Bilal cambriole le commissariat, mais ne se souvient de rien!

Le commissariat du quartier Dansaert, situé rue du Houblon, dans le centre-ville de Bruxelles, avait – pour rappel – été le théâtre d’un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 juin dernier. Le cambrioleur s’était introduit par la porte du garage qui avait été mal ou carrément pas fermée. Il avait notamment visité le vestiaire des agents de quartier et était reparti avec des pièces d’uniforme et d’autres effets policiers: entre autres «des pantalons, des chemises, un képi et des nominettes»!

Quatre mois plus tard, au terme d’une enquête minutieuse, La Capitale apprend que l’auteur des faits a pu être identifié et interpellé pas plus tard que ce lundi 7 octobre. Selon nos informations, il s’agit d’un certain Bilal M.